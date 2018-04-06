В Украине на Пасху будут дежурить почти 22 тысячи силовиков и 14 тысяч спасателей
За порядком в Украине в пасхальную ночь будут следить 21,6 тыс. правоохранителей.
Об этом сообщила пресс-служба МВД со ссылкой на информацию заместителя министра Сергея Ярового. Ожидается, что в праздничных мероприятиях примут участие почти 9 млн украинцев.
"В праздничную ночь к охране публичного порядка и безопасности граждан будут привлечены 21,6 тысячи правоохранителей. Среди них - тысяча военнослужащих Национальной гвардии», - сообщил первый заместитель министра внутренних дел.
Сотрудники полиции провели обследование почти 6,9 тысяч культовых сооружений.
«В праздничных мероприятиях примут участие почти 9 млн граждан. Многочисленные мероприятия ожидаются на Львовщине, Днепропетровщине, Харьковщине и Одесщине», - сказал Сергей Яровой.
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Кроме того, в период с 7 по 9 апреля для обеспечения оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации будет привлекаться около 7 тысяч личного состава ГСЧС и 2 тысяч единиц спецтехники. А в случае чрезвычайной ситуации включительно с резервами - около 14 тысяч работников и 3,9 тысяч единиц спецтехники.
Правоохранители уже ведут подготовку к обеспечению безопасности на поминальные дни, которые пройдут 15-17 апреля. Ожидается участие около 4 миллионов человек. К обеспечению безопасности планируется привлечь более 14 тысяч полицейских и одну тысячу гвардейцев.
Как известно, 6 апреля христиане восточного обряда вспоминают Великую, или Страстную пятницу.