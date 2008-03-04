Министр образования решил поставить эксперимент на выпускниках?

Кабинет министров намерен вывести Украинский центр оценивания качества образования из подчинения Министерства образования и науки Украины для обеспечения независимости проведения внешнего тестирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК сегодня в ходе выступления в рамках круглого стола «Обеспечение равного доступа к высшему образованию и повышение качества образовательных услуг».

«После завершения внешнего тестирования в этом году – ориентировочно в октябре или ноябре – мы через правительство выведем Украинский центр из подчинения министерства. Его нынешний статус унаследован исторически и является временным. Далее этот центр будет находиться под общественным контролем и в полной мере отвечать за подготовку и проведение независимого тестирования», - сказал И.ВАКАРЧУК.

В то же время, по его словам, Министерство образования и науки не намерено устраняться от процесса внедрения в Украине всеобщего независимого тестирования.

«Министерство будет устанавливать сроки проведения внешнего тестирования, определять предметы, по которым будет проводиться тестирование, и утверждать программы проведения тестов», - сообщил И.ВАКАРЧУК.