Кто такой Иван Бубенчик: журналисты узнали подробности из жизни активиста Майдана (видео)

В правдивость заявлений Бубенчика об убийствах правоохранителей на Майдане верят не все.

Журналисты собрали данные об активисте Майдана Иване Бубенчике среди его окружения.

Жена Ивана Бубенчика Виктория с гордостью показывает журналистам награды мужчины, которого подозревают в убийстве правоохранителей во время Евромайдана. Говорит, государственные он не так любит, как народные. Особенно радовался, когда ему вручили народного героя, говорится в сюжете ТСН.

"Никогда и ничего я не мог ожидать от своего народа, чем и награда... Меня эмоции, наверное, переполняют", - заявлял Бубенчик.

И на лице не дернулся ни один мускул. Виктория говорит, ее муж - эмоционально сдержанный и выносливый. Лишнего не говорит и не делает.

До Революции достоинства Иван Бубенчик руководил рыболовной школой во Львове. Однако армейское прошлое не давало покоя, он считал, что его военный опыт непременно понадобится на Майдане. И пошел в 9 сотню самообороны. Андрей Антоныщак был сотником. Говорит, новость о том, что Ивана судят, стала шоком для всех, кто стоял с ним бок о бок.

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"Сознательно или бессознательно, ошибочно или нет заявил, что якобы у него было оружие и он стрелял. Я думаю, что эти заявления, которые он сделал, сделал по неосмотрительности, возможно, из каких-то там мотивов героизма", - убеждает друг.

Говорит, у них во время Майдана не было оружия. Откуда взялся автомат, Бубенчик тоже раньше рассказывал сам в интервью. "Пришел парень и принес в теннисной сумке", - сообщал Иван.

Оружие это нашли, говорит адвокат семей Небесной сотни. Это не совсем автомат, а переделанный охотничий карабин "Сайга". Его владельца установили. В деле фигурирует еще так называемый сообщник Бубенчика. И он, говорит Титич, активно сотрудничал со следствием и давал показания против Ивана. А тот на допросы не являлся.

Адвокат говорит, что киношные признания Бубенчика следователи тоже изучали, но пришли к выводу, что это басни - они не соответствовали фактам. Такая же мысль возникла и у Юрия Березы, когда в начале АТО Бубенчик пришел к нему в "Днепр-1".

"Когда он пришел в полк, то он очень много говорил лишних слов относительно того, кого он убивал. Я, например, воспринимал это, как хвастовство и я не верю в то, что он убивал на Майдане. Вот это лично мое убеждение", - заявил Береза.

"Нет, нет, нет. Я не думаю, что это хвастовство. Он не такой человек, который начнет просто кичиться", - утверждает боевой командир Бубенчика.

Боевой командир Бубенчика Владимир Шилов говорит, Иван хороший стрелок, в полку его уважали - некоторое время он даже исполнял обязанности командира. И у него обостренное чувство справедливости.

"Абсолютно честный человек. Очень справедливый", - говорит Шилов.

Бок о бок с отцом через Майдан прошел сын Юрий. Но в феврале 2014 он заболел и остался во Львове. Что же произошло 20 числа, говорить не хочет, чтобы не навредить отцу. Единственное, говорит, гордится им.

"Отец учил отвечать за свои действия: защищался - это не преступление", - убежден сын.