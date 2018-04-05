Покушение на Мосийчука организовал сотрудник Главного разведуправления России - СБУ

СБУ установила группу лиц, причастных к совершению теракта, в котором пострадал народный депутат Мосийчук.

Организатором теракта возле телеканала "Эспрессо" был пока неустановленный сотрудник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России.

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Об этом на брифинге в Киеве заявил первый заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

«Представитель ГРУ и соучастники использовали для подготовки теракта против Мосийчука гараж в одном из кооперативов. Там обнаружили оружие и взрывчатку. (Один из фигурантов дела по фамилии – ред.) Мятних – задержан. Другие объявлены в розыск и сообщено о подозрении заочно. Могут быть другие соучастники», – сказал Кононенко.

«ГРУшник ездил в Украину по поддельному украинскому паспорту, изготовленному специально для теракта против Мосийчука. Цель – посеять хаос, спровоцировать усиление противостояния. Но нужен был именно Мосийчук. Почему – расскажем позже», – проанонсировал сотрудник спецслужбы.

Также Кононенко раскрыл детали о фигурантах теракта. В частности, по его словам, по результатам проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлена группа лиц, причастных к совершению теракта. "Ими оказались граждане Украины: Григорян Александр Феликсович (11.07.1974 года рождения, уроженец Азербайджана, зарегистрированный в городе Покров Днепропетровской области); Лысак Игорь Николаевич (05.08.1980 года рождения, уроженец Волынской области, зарегистрированный в городе Киеве). В настоящее время оба находятся на территории РФ", - сказал он.

Кроме того, он добавил, что в группу лиц, причастных к совершению теракта, входил мятник Михаил Анатольевич - 2.06.1981 года рождения, уроженец и житель города Киева, а также другие, пока неустановленные лица, среди которых - гражданин РФ, сотрудник Главного управления Генштаба ВС РФ.

Согласно полученным данным СБУ, ролевое участие каждого из них заключалось в следующем: «организатор преступления - неустановленное лицо мужского пола представитель Главного управления Генштаба ВС РФ, прибывший из РФ в Украину и находившийся в период с 9.09 по 11.09 2017 года и с 10.10 по 13.10 2017 года с целью организации знакомства между Лысаком и Григоряном и постановки задач».

По словам Кононенко, непосредственным исполнителем теракта стал Григорян, который проводил мероприятия по рекогносцировке (осмотру) местности вблизи расположения телеканала «Эспрессо» и нескольких других объектов в местах вероятного появления Игоря Мосийчука. Совместно с Лысаком Григорян изготавливал и приводил в действие самодельное взрывное устройство.

В СБУ отметили, что Григорян 5 сентября 2017 года въехал на территорию Украины с территории оккупированного Крыма автомобильным транспортом. После совершения преступления 5 ноября 2017 года он пешком пересек админграницу с Крымом. В настоящее время он находится на территории РФ. «Лысак отвечал за приобретение приборов для совершения преступления, оснащение мопеда самодельным взрывным устройством, доставку и установку его на место совершения преступления», - добавил Кононеко, отметив, что после совершения преступления 28 октября 2017 года Лысак уехал в Беларусь с дальнейшим переездом в РФ.

Пособник в совершении теракта – Мятник - совместно с Григоряном и Лысаком изготовил самодельное взрывное устройство и оснастил им мопед. «Он использовал несколько гаражных боксов в одном из кооперативов города Киева, где накануне совершения преступления неоднократно находились его сообщники», - отметил Кононенко.

Перед тем на этом же брифинге представитель прокуратуры Киева сообщил, что «допросили 800 свидетелей, изучили видео из 150 камер», а также «предварительно подтверждается версия покушения на депутата».

Как сообщал УНИАН, 25 октября 2017 года произошел взрыв под стенами телеканала «Эспрессо» в Киеве, двое людей погибли. Еще трое получили ранения, в частности, народный депутат Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. Инцидент квалифицировали как террористический акт.