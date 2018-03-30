Теракт возле канала «Эспрессо»: СМИ сообщили о задержании одного из исполнителей

Речь идет о лице, которое принимало участие в изготовлении и закладке взрывного устройства возле выхода из здания телеканала.

Сотрудники СБУ задержали в Киеве одного из исполнителей теракта возле редакции телеканала «Эспрессо», в котором погибли двое и получили ранения три человека, среди которых - народный депутат Игорь Мосийчук.

Об этом сообщает издание «ІНФОРМАТОР», ссылаясь на источник в спецслужбе.

По информации источника, оперативники СБУ задержали подозреваемого в причастности к теракту вчера, 29 марта.

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Речь, как отмечается, идет о лице, которое принимало участие в изготовлении самодельного взрывного устройства и установке его в мопед, который был оставлен рядом с выходом из здания телеканала.

Источник ,кроме того, сообщил, что в ходе обысков мест пребывания задержанного сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатку. Суд избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей без права внесения залога.

В феврале СМИ сообщали, что правоохранители задержали нескольких подозреваемых в совершении теракта возле телеканала "Эспрессо", еще несколько находятся на территории Российской Федерации.

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук, в свою очередь, тогда сообщил, что СБУ раскрыла теракт возле канала "Эспрессо", но не подтвердил задержание его исполнителей.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября прошлого года возле редакции телеканала "Эспрессо" на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди них народный депутат Украины Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. Двое погибли – охранник депутата и бывший полицейский, который проходил мимо.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области под процессуальным руководством прокуратуры столицы. Установлено, что неизвестные взорвали мопед вблизи места передвижения Мосийчука.