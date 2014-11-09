Сегодня украинцы празднуют День языка и письменности

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем украинского языка и письменности, который традиционно отмечается 9 ноября.

Текст поздравления президент написал на своей странице в Facebook.

"Любите украинский язык, лелейте его. Говорить на нем - это лучший способ его поддержать. Все больше русскоязычных разделяет позицию, на которой и я стою, как Президент. Единственным государственным является и будет являться наш украинский язык", - пишет он.

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Порошенко отметил, что на русском языке Украину защищают и любят так же мужественно и страстно, как и на украинском.

"После того, что мы все вместе пережили и переживаем в этом году, нас уже никто и никогда не разделит по языковому признаку. Я как Президент этого не допущу. Искренне поздравляю вас с Днем украинского языка и письменности. Слава Украине!" - завершил поздравления глава государства.

Напомним, украинцы в 17-й раз будут отмечать этот праздник. Установлен он было в 1997 году тогдашним президентом Леонидом Кучмой.