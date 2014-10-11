Русскоязычные украинцы больше всего пострадали от действий России - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время встречи с активом Харьковской области заявил президент Украины Петр Порошенко, комментируя решение следственных органов РФ открыть уголовное дело против военного руководства Украины за якобы геноцид русскоязычного населения Донбасса.

“Я уверен, что удар по русскоязычным был нанесен со стороны северного соседа. Именно оттуда пришла война”, - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что после вторжения России русскоязычное население Донбасса потеряло работу, часть граждан Украины стали беженцами, были разрушены промышленные предприятия.

Читайте такжеВ сеть выложили видео из переполненного телами донецкого морга“Их (руководства России - УНИАН) мнение, что восстановление империи требует жертв, даже оправдывает их”, - заявил Порошенко, подчеркнув, что главной задачей украинской власти является восстановление порядка и спокойствия на Донбассе.

На востоке Украины уже полгода продолжается кровавый конфликт, начатый поддерживаемыми Россией боевиками. По данным ООН, на Донбассе за время конфликта погибли 3660 человек, ранены 8756.

Несмотря на декларируемое перемирие, боевики продолжают артобстрелы сил АТО и жилых кварталов. Только за прошедшую неделю на Донбассе погибли по меньшей мере 55 человек.