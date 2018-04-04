Лобода продемонстрировала свою беременность (фото)

Певица опубликовала на своей странице в соцсети новые фото, на которых демонстрирует свою беременность.

Светлана Лобода, которая готовится во второй раз стать матерью, поделилась на своей тсранице в Instagram новыми снимками в платье, которое подчеркивает ее интересное положение.

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На фото певица запечатлена с наградами, которые были ей вручены за победу в номинациях "Лучшая певица" и "Лучший альбом" в рамках российской музыкальной премии "Браво".

Светлана Лобода продемонстрировала свое положение на новой серии снимков, сделанных тогда же, на премии, предстает перед фолловерами своего Instagram во всей красе.

Напомним, росСМИ приписывают отцовство второго ребенка певицы фронтмену группы Rammstein Тиллю Линдеманну, с которым Светлана познакомилась на фестивале «Жара».