Лобода продемонстрировала свою беременность (фото)

10:51, 04 апреля 2018
Общество
1199
Лобода на российской музыкальной премии / фото instagram.com/lobodaofficial

Читайте такжеМила Кунис беременна в третий раз - СМИ

На фото певица запечатлена с наградами, которые были ей вручены за победу в номинациях "Лучшая певица" и "Лучший альбом" в рамках российской музыкальной премии "Браво". 

Светлана Лобода продемонстрировала свое положение на новой серии снимков, сделанных тогда же, на премии, предстает перед фолловерами своего Instagram во всей красе.

Напомним, росСМИ приписывают отцовство второго ребенка певицы фронтмену группы Rammstein Тиллю Линдеманну, с которым Светлана познакомилась на фестивале «Жара».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Светлана Лобода