Около 1,5 тысячи правоохранителей охраняют центр Киева в связи с националистическим маршем

Правоохранители усиливают превентивные меры.

В центре Киева около 1500 правоохранителей обеспечивают правопорядок в связи с проведением массовых мероприятий с участием националистических организаций.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

В частности, для поддержания публичной безопасности правоохранители усилили превентивные меры. В центре города увеличено количество пеших патрулей, работают кинологи со служебными собаками, специалисты взрывотехнической службы. Также столичные правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не нарушать общественный порядок и способствовать работникам полиции в выполнении их функций по охране правопорядка.

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Как передает корреспондент УНИАН, движение на улице Грушевского от Национального художественного музея до Крепостного переулка перекрыто правоохранителями. Здание парламента охраняют около сотни правоохранителей.

Напомним, сегодня в центре Киева проходит «Марш силы нации «За украинское будущее без олигархов!». Несколько тысяч активистов собрались возле стадиона «Динамо», откуда отправились к ВР. Проотестующие перекрыли движение по улице Грушевского.

Участники акции требуют от ВР принять «антиолигархический пакет основательных преобразований»; от Кабинета министров – выразить позицию относительно «антиолигархического пакета основательных преобразований», поддержать и обратиться в парламент относительно немедленного рассмотрения; от президента Украины Петра Порошенко –обязать коалицию в ВР немедленно внести на рассмотрение парламента «антиолигархический пакет» и проголосовать за него.