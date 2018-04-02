Киевская «Батькивщина» передала 5 тысяч пасок в зону АТО

Киевская «Батькивщина» передала 5 тысяч освященных пасох в зону АТО - поздравить военнослужащих и жителей освобожденных территорий.

Акция состоялась при поддержке Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Пасхи освятил Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет на территории Михайловского Златоверхого монастыря.

Уже сегодня освященные пасхи повезут в украинских военных, которые находятся в зоне проведения АТО в Донецкой и Луганской области.

«Пусть праздник Пасхи вдохновляет нас, и Господь по своей милости приведет Украину к победе. На нашей стороне правда, а значит и Бог с нами», – отметил глава столичной «Батькивщины» Владимир Бондаренко.

«Наши защитники - настоящие герои, наша надежда и опора. Сегодня мы не просто передаем пасхи и поздравления им – мы передаем нашу веру в них и победу Украины. Пусть Бог благословит вас и всю нашу Украину!», – добавил во время освящения пасх руководитель Центра защиты киевлян Виталий Нестор.

В мероприятии приняли участие депутаты Киевсовета фракции ВО «Батькивщина», военнослужащие и волонтеры, священнослужители Михайловского Златоверхого монастыря, представители благотворительных организаций и верующие.