За восемь месяцев СБУ завела почти 40 дел по статье «государственная измена»

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, в этих уголовных процессах сообщено о подозрении 31 лицу, направлено в суд 10 обвинительных актов в отношении 10 лиц.

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Как отметила Гитлянская, по состоянию на сегодня СБУ расследует 10 уголовных производств за шпионаж, в них объявлено о подозрении 10 лицам.

Ранее сообщалось, что черниговского бойца Нацгвардии будут судить за государственную измену. По информации прокуратуры, солдат передавал сведения о количественном составе части, контактные данные и домашние адреса военнослужащих, планы обороны территории военных городков, позывные, радиочастоты, боевые расчеты воинской части, ее документацию.