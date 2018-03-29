Осведомлен - значит вооружен: как правильно действовать во время пожара (видео)

Если вы заподозрили пожар, в первую очередь необходимо вызвать спасателей по номеру 101.

Во время пожара в российском Кемерово погибли десятки людей. Мы расскажем вам, что необходимо делать во время возникновения пожара, чтобы избежать подобных трагедий.

Если вы заметили запах горения, дым, огонь, сбои в электричестве, сразу необходимо вызвать пожарную службу по номеру 101. Оценить размеры пожара, если это возможно: если площадь возгорания небольшая, попробовать потушить его самостоятельно; в противном случае – быстро покинуть помещение.

Необходимо оповестить людей, помочь выйти детям, пенсионерам, инвалидам, ни в коем случае не пользоваться лифтом. При необходимости, оказать первую помощь пострадавшим в пожаре. В случае задымления путей эвакуации дышать через влажную ткань, передвигаться, пригибаясь к полу.

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Если покинуть помещение невозможно – нужно закрыть окна и двери. Пытаться привлекать внимание людей через стекло. И главное – сохранять спокойствие, в большинстве случаев именно паника мешает людям спастись. Запомните эти правила сами, расскажите о них родным и научите детей.