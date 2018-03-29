Выросло число пострадавших при пожаре в Кемерово

Накануне сообщалось о 76 пострадавших.

При пожаре в кемеровском торговом центре пострадали 79 человек.

Об этом сообщил "РИА Новости", ссылаясь на источник в экстренных службах.

"На сегодняшний день госпитализированы 12 человек. Амбулаторное лечение назначено 67 пострадавшим", — добавил собеседник агентства.

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Пока опознаны тела 27 человек. Похороны 14 жертв трагедии прошли в среду.

Следствие рассматривает две версии причины возникновения пожара — короткое замыкание и поджог, при этом склоняется к первой.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерове произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки.

По последним официальным данным, погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.

Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.