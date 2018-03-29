Пожар в Кемерово: нашли живыми трех пропавших

В Кемерово нашли живыми трех человек, о пропаже которых заявили их родные.

Следствие нашло живыми трех человек, о пропаже которых родственники заявили после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

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Об этом сообщается на сайте СК РФ. "В ходе проверки заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых. Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара", — рассказало следствие.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. По последним официальным данным, погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.

Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.