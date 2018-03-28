Украинцы все чаще покупают билеты смартфонами

За неполные три месяца 2018 года с помощью мобильного банка Приват24 билеты на поезд купили более 680 тысяч украинцев. Как сообщил ПриватБанк, среди них более 5 тысяч человек уже получили мартовские кешбеки на сумму 283 тыс грн.

Напомним, в марте мобильный банк Privat24 возвращает 10% стоимости любых железнодорожных билетов, если покупка была оплачена картой Mastercard. Получить гарантированный кешбек в размере 10% от стоимости железнодорожных билетов смогут все, кто купит билет в Privat24 и заплатит картой Mastercard. Электронный билет на любые железнодорожные направления по Украине можно купить за пару минут в Privat24, на специальном сайте bilet.pb.ua, а также в отделениях Приватбанка и через терминалы самообслуживания. По данным статистики, в 2018 году доля билетов, приобретенных через сервисы Приватбанка, составила 14% от всех проданных билетов «Укрзализныци».

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