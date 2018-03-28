Украинцы все чаще покупают билеты смартфонами

17:03, 28 марта 2018
Общество
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НК

Электронный билет на любые железнодорожные направления по Украине можно купить за пару минут в Privat24, на специальном сайте bilet.pb.ua, а также в отделениях Приватбанка и через терминалы самообслуживания. По данным статистики, в 2018 году доля билетов, приобретенных через сервисы Приватбанка, составила 14% от всех проданных билетов «Укрзализныци».

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