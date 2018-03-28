Киев заполонили анимоджи: что происходит?

27 марта Пассаж на киевском Крещатике превратился в анимационный город, потому что прохожие делали свои виртуальные копии, превращаясь в анимоджи.

Все дело в том, что COMFY и компания Samsung решили бодро встречать весну, продолжить серию громких мероприятий в честь презентации новенького флагмана Galaxy S9 и S9+. Пройти мимо центра Киева было просто невозможно никому, ведь каждый хотел увидеть свою анимоджи-модель. Все, что для этого было нужно – сделать AR Emoji с помощью камеры Galaxy S9 чи S9+ и дождаться, пока на установленном огромном экране появится собственная виртуальная визуализация.

А дальше все придумывали собственные сюжеты, делали забавные селфи в мультяшных образах, превращали фото на GIF-анимации и делились ими в социальных сетях. За несколько часов более ста человек сделали свои анимоджи и не зря! Ведь среди участников был разыгран новенький Samsung Galaxy S9 +. Для желающих также попробовать себя в виртуальной реальности можно выбрать свой Samsung Galaxy S9 или S9 + в черном, сером или лиловом цвете в COMFY. Экспериментируйте и открывайте новые грани!

Самой младшей участнице розыгрыша было 2 годика, а самому взрослому – 81 год. Дедушка пришел на веселое действо и отпраздновал со всеми свой день рождения. Победительницей акции стала студентка Дарья Ангельская, которая призналась, что давно является поклонницей Samsung и поэтому невероятно обрадовалась своей победе.

И это еще не все. Если кто-то из участников терялся в виртуальном городе, его спасала камера Galaxy S9 и S9 +. Надо было только навести ее на дорогу или конкретный объект вблизи, и смартфон показывал точное местонахождение и «объяснял» всю информацию о местности.