Водоснабжение в Попасной возобновлено в полном объеме - МинВОТ
20:49, 27 марта 2018Общество
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Накануне вечером в Попасной более 3 тысяч абонентов остались без воды.
Водоснабжение было прервано из-за повреждения опоры линии электропередач / Фото УНИАН
Водоснабжение в Попасной Луганской области, которое было прервано накануне вечером из-за повреждения опоры линии электропередачи, возобновлено в полном объеме.
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Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.
«Водоснабжение г. Попасная возобновлено в полном объеме», - говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве заявили, что около 22:00 26 марта 3312 абонентов этого города оставались без воды из-за повреждения опоры линии электропередачи.
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