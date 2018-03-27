Водоснабжение в Попасной возобновлено в полном объеме - МинВОТ

20:49, 27 марта 2018
Общество
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Водоснабжение было прервано из-за повреждения опоры линии электропередач / Фото УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.

«Водоснабжение г. Попасная возобновлено в полном объеме», - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве заявили, что около 22:00 26 марта 3312 абонентов этого города оставались без воды из-за повреждения опоры линии электропередачи.

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