Водоснабжение в Попасной возобновлено в полном объеме - МинВОТ

Накануне вечером в Попасной более 3 тысяч абонентов остались без воды.

Водоснабжение в Попасной Луганской области, которое было прервано накануне вечером из-за повреждения опоры линии электропередачи, возобновлено в полном объеме. Читайте такжеВ Попасной вандалы разрушили памятник героям АТО (фото) Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter. «Водоснабжение г. Попасная возобновлено в полном объеме», - говорится в сообщении. Ранее в ведомстве заявили, что около 22:00 26 марта 3312 абонентов этого города оставались без воды из-за повреждения опоры линии электропередачи.

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