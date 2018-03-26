В Одесской области начали расследование нападения трех уличных собак на 6-летнюю девочку

Ребенка после операции из реанимации перевели в обычную палату.

В Одесской области полиция начала расследование по факту нападения собак на 6-летнюю девочку, которая получила травмы и госпитализирована.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, речь идет о нападении, случившемся 23 марта в поселке Светлое Лиманского района.

«В больницу был доставлен 6-летний ребенок с диагнозом кусаные раны головы и левой ноги. Установили, что, когда девочка возвращалась из школы домой, на нее напала собака. Бабушка, которая шла встречать внучку, услышала крики и успела прибежать на помощь и отогнать животное», - заявили в главке.

В настоящее время девочка находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса ("умышленное легкое телесное повреждение").

Следствие продолжается.

По словам медиков, состояние ребенка характеризуется как пограничное – между средней степени тяжести и тяжелым. После проведения операции девочка переведена из реанимации в обычную палату.

Как сообщили УНИАН жители Светлого, случившееся – не первый случай нападения бродячих собак на людей. В частности, в феврале 2006 года стая собак напала на 10-летнего мальчика, шедшего домой из магазина. От травм, несовместимых с жизнью, ребенок погиб на месте происшествия.

«Взрослые не успели помочь. Собаки перегрызли ему горло, бросались на мужчину, который пытался их отогнать», - рассказал один из местных жителей. По его словам, на данной территории много домов, в которых живут только летом, а зимой уезжают в Одессу. При этом они бросают собак, которых оставляют охранять территорию.

«Собаки становятся бродячими, так как, их бросают хозяева, уезжающие зимой в Одессу. Летом отдыхают на дачах, в холода – отпускают на вольные хлеба. Псы, сбиваясь в стаи, начинают охотиться. Из-за голода они ловят домашнюю птицу, пытаются нападать на коз…», - отметил мужчина.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в больницу была доставлена 6-летняя девочка, на которую в поселке Светлом Лиманского района Одесской области напали бродячие собаки.

По словам общественника Руслана Демчука, ЧП произошло примерно в 15.30, когда девочка возвращалась домой. По данным общественника, на ребенка напали три собаки, у потерпевшей – раны головы (повреждено ушко, скальпированная рана), спины, ноги.

19 февраля 2006 года в поселке Светлое Лиманского района (ранее – Коминтерновский), расположенном в трех километрах от Одессы, бродячие собаки загрызли 10-летнего мальчика.