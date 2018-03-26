Жестоко убил полицейского топором: боевика на Донетчине приговорили к пожизненному заключению

Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст. 260, ч.ч.1,2 ст. 189, ч.2 ст. 348, ч.2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины

В Донецкой области приговорили к пожизненному заключению 33-летнего жителя Мариуполя за участие в незаконных военизированных или вооруженных формированиях, вымогательство, кражу, незаконное завладение транспортным средством и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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"В мае 2014 года, когда город был оккупирован представителями террористической организации «ДНР», местный житель добровольно вступил в ряды террористов с целью получения денежного вознаграждения за охрану административного здания горисполкома. Однако, когда боевики платить перестали, идейные убеждения добровольца изменились и он покинул незаконное формирование", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации правоохранителей, с ноября 2014 года по апрель 2015 года мужчина периодически приходил к своей бывшей жене домой, где, угрожая применением насилия, требовал у нее деньги. Не получая денег, он резал интернет-кабель, ломал пластиковые трубы водоснабжения, демонтировал металлический люк, чем причинил женщине немалый материальный ущерб.

"Возмущенная его поведением женщина обратилась в полицию. Когда участковый инспектор пришел к мужчине домой, последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ему не менее 10 ударов топором по голове. От полученных многочисленных травм правоохранитель скончался, а злоумышленник забрал из кармана погибшего деньги, мобильный телефон, ключи от автомобиля и на угнанном авто поехал к своему товарищу", - сообщили в прокуратуре.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину частично.

"Однако прокурором Мариупольской местной прокуратуры №1 предоставлено достаточно доказательств совершения им указанных преступлений. Поэтому суд признал мужчину виновным по ч.2 ст. 260, ч.ч.1,2 ст. 189, ч.2 ст.348, ч.2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины и приговорил к пожизненному лишению свободы", - говорится в сообщении.