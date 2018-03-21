Хотел "подзаработать": в Херсоне задержали экс-"гвардейца "ДНР"

15:55, 21 марта 2018
Общество
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Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия / фото ssu.gov.ua

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Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что житель Херсона в 2015 году решил «подзаработать» в незаконных вооруженных формированиях боевиков. Бывший работник органов МВД Украины «трудоустроился» в разведуправлении так называемой республиканской гвардии «ДНР».

«Через три месяца после конфликта с представителями «казачих» группировок мужчина оставил террористов и длительное время скрывался в родном городе. Сотрудники СБ Украины задержали бывшего боевика на одной из улиц Херсона. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос относительно избрания меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия», – говорится в сообщении.

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Теги: #ДНР#СБУ