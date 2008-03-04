Взрыв на шахте в Донецкой области

Ожоги получили трое горняков

В Донецкой области на шахте "Красноармейская-Западная" № 1 произошел взрыв. Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы, взрыв произошел в 10.24 во второй северной лаве. В результате аварии ожоги получили трое горняков рабочей смены. Пострадавшие госпитализированы. Все горняки рабочей смены из шахты эвакуированы. На шахту прибыли горноспасатели, которые обследуют аварийные выработки.

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