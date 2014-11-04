Западному Донбассу дали воду, которой не было четыре месяца - Кихтенко
20:06, 04 ноября 2014Общество
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Председатель Донецкой областной государственной администрации Александр Кихтенко заявляет, что западному Донбассу дали воду, которой не было в течение четырех месяцев.
Западному Донбассу дали воду / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ОГА сообщил журналистам в пресс-центре Администрации президента после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.
“На сегодняшний день, я хочу отметить, что дали западному Донбассу воду, когда практически ее не было четыре месяца”, - сказал он.
Читайте такжеВ Луганске боевики установили лимит на воду: не более 5 литров в руки раз в 10 днейТакже Кихтенко добавил, что “на сегодня практически во всех районах, которые находятся под контролем украинской власти, включено тепло. И через пару дней в Александровском районе тоже будет тепло”.
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