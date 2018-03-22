В Запорожье КОРД ранил полицейского во время спецоперации: потерпевший якобы потянулся к табельному оружию

08:13, 22 марта 2018
Общество
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Раненый полицейский сейчас в больнице под охраной / фото УНИАН

Операцию разрабатывало управление внутренней безопасности Нацполиции. Якобы должны были спровоцировать одного из патрульных на получение взятки, говорится в сюжете ТСН.

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К оперативным мероприятиям привлекли бойцов КОРДа. Именно во время задержания подозреваемого спецназовцы применили оружие. Патрульный получил огнестрельное ранение, сейчас он в больнице под охраной.

Источники ТСН рассказывают: в отчете КОРДовцы настаивают – во время задержания потерпевший потянулся к табельному оружию, поэтому и вынуждены были стрелять на поражение.

Другие участники событий утверждают, что пострадавший даже не пытался достать пистолет, а попали в него случайно. Полиция обстоятельства инцидента пока не комментирует. 

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря 2016 года в селе Княжичи Киевской области столичные оперативники при поддержке бойцов спецподразделения КОРД готовились к задержанию группы подозреваемых в серии ограблений. В это время наряд полиции охраны выехал в тот же район в один из домов из-за автоматического срабатывания охранной сигнализации. Между правоохранителями произошла перестрелка, в результате которой погибли 5 работников полиции.

Было открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По результатам служебной проверки из рядов Нацполиции были уволены семь офицеров, находившихся на руководящих и оперативных должностях. В отношении еще 9 полицейских применены дисциплинарные взыскания.

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Теги: #спецоперация#перестрелка#КОРД#полицейский