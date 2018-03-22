В Запорожье КОРД ранил полицейского во время спецоперации: потерпевший якобы потянулся к табельному оружию

Полицейского якобы должны были спровоцировать на получение взятки.

В Запорожье силовики во время спецоперации ранили своего же коллегу. Инцидент произошел на посту патрульной полиции на выезде из города.

Операцию разрабатывало управление внутренней безопасности Нацполиции. Якобы должны были спровоцировать одного из патрульных на получение взятки, говорится в сюжете ТСН.

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К оперативным мероприятиям привлекли бойцов КОРДа. Именно во время задержания подозреваемого спецназовцы применили оружие. Патрульный получил огнестрельное ранение, сейчас он в больнице под охраной.

Источники ТСН рассказывают: в отчете КОРДовцы настаивают – во время задержания потерпевший потянулся к табельному оружию, поэтому и вынуждены были стрелять на поражение.

Другие участники событий утверждают, что пострадавший даже не пытался достать пистолет, а попали в него случайно. Полиция обстоятельства инцидента пока не комментирует.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря 2016 года в селе Княжичи Киевской области столичные оперативники при поддержке бойцов спецподразделения КОРД готовились к задержанию группы подозреваемых в серии ограблений. В это время наряд полиции охраны выехал в тот же район в один из домов из-за автоматического срабатывания охранной сигнализации. Между правоохранителями произошла перестрелка, в результате которой погибли 5 работников полиции.

Было открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По результатам служебной проверки из рядов Нацполиции были уволены семь офицеров, находившихся на руководящих и оперативных должностях. В отношении еще 9 полицейских применены дисциплинарные взыскания.