Российский суд продлил арест украинцу Грибу до 4 мая

Следователь доказывает отсутствие у Павла болезни, предоставляя суду справки с ложными результатами медосмотров.

Районный суд города Краснодар в России на два месяца продлил срок содержания под стражей украинца Павла Гриба.

Об этом в Facebook сообщил отец украинца Игорь Гриб.

«Ровно 6 месяцев и 1 неделю Павел находится под стражей. Сегодняшнее решение районного суда г. Краснодар - до 4 мая оставить под арестом», - указал он.

По его словам, российский следователь в суде доказывает отсутствие у Павла болезни, «предоставляя суду справки с такими хорошими результатами, которых у сына никогда не было».

В то же время, на все жалобы Павла администрация СИЗО не реагирует.

«Лекарства, приобретенные за свой счет не дают. Жалобы Павла на плохое самочувствие, сильную боль в животе и желудке, общую слабость не регистрируются (нет жалоб - нет и ответственности администрации СИЗО). Постоянное психологическое давление. Борьба продолжается», - подытожил отец политзаключенного.

Как сообщал УНИАН, 28 августа 2017 г. член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

7 сентября стало известно, что Павла удерживают в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют юношу в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи. У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власть России отказалась предоставить разрешение украинским врачам на посещение и осмотр Павла в СИЗО. По данным МИД, должного лечения юноша не получает.

Ранее сообщалось, что на сегодняшнее судебное заседание по делу Гриба не допустили украинских консулов.