Мазда столкнулась с Субару: 5 раненых

Вчера в 18.35 в Макеевке Донецкой области автомобиль “Субару Импреза” выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем “Мазда”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП оба водителя, двое пассажиров автомобиля “Субару Импреза” и пассажир “Мазды” получили тяжелые телесные травмы и госпитализированы в городскую больницу №1 Макеевка.