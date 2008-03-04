Мазда столкнулась с Субару: 5 раненых
10:27, 04 марта 2008Общество
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ДТП в Макеевке
Вчера в 18.35 в Макеевке Донецкой области автомобиль “Субару Импреза” выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем “Мазда”.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП оба водителя, двое пассажиров автомобиля “Субару Импреза” и пассажир “Мазды” получили тяжелые телесные травмы и госпитализированы в городскую больницу №1 Макеевка.
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