В Полтаве двух дезертиров приговорили к 2 годам тюрьмы

В Полтаве за дезертирство к двум годам лишения свободы осуждены двое военнослужащих.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, военной прокуратурой Полтавского гарнизона Центрального региона Украины было поддержано государственное обвинение в уголовных производствах в отношении двух лиц, призванных во время мобилизации, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 408 Уголовного кодекса Украины (дезертирство).

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Военнослужащие обвинялись в том, что в начале сентября с целью дезертирства самовольно покинули расположение воинской части Полтавского гарнизона и уклонялись от военной службы около месяца.

Государственным обвинением было предложено суду назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года каждому. Киевский районный суд Полтавы согласился с позицией военной прокуратуры и назначил военнослужащим предложенную государственным обвинителем меру наказания. Военнослужащие были взяты под стражу в зале суда.