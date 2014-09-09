Военная прокуратура возбудила 62 дела за дезертирство из армии

Как сообщили в ведомстве, среди наиболее распространенных военных преступлений - "неповиновение" по статье 402 Уголовного кодекса Украины с максимальным сроком наказания - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. По этой статье начато 21 уголовное производство.

За "самовольное оставление воинской части или места службы", в соответствии со ст. 407 УК Украины, с максимальным сроком наказания - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, начато 143 уголовных производства.

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За "дезертирство" (статья 408 УК Украины, максимальный срок наказания - лишение свободы наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет) начато 62 уголовных производства.

За "похищение, присвоение военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или иных боевых веществ" (статья 410 УК Украины, максимальный срок наказания - лишение свободы от десяти до пятнадцати лет) начато 109 уголовных производств.

Всего в 2014 году военной прокуратурой были возбуждены 413 дела по факту военных преступлений.