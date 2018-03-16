Прокуратура подозревает "Новую Почту" в неуплате налогов в особо крупных размерах

Юрий Луценко взял под личный контроль расследование уголовного производства в отношении ООО "Новая почта".

В Генеральной прокуратуре заявляют, что должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

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"По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных денежных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что привело к неуплате налогов в особо крупных размерах", - написала она.

Она заявила, что Юрий Луценко взял под личный контроль расследование уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Новая почта" и других родственных предприятий по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины.

Сарган добавила, что на следующей неделе генеральный прокурор заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей ООО "Новая почта".

"Если доказательств нарушений законодательства со стороны должностных лиц ООО "Новая почта" не будет добыто, уголовное производство будет закрыто", - подытожила пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, представители Генеральной прокуратуры проводят обыски в офисах крупнейшей украинской компании экспресс-доставки «Новая почта» в Киеве, Полтаве и Харькове.

Справка УНИАН. «Новая почта» основана в 2001 году как оператор по экспресс-доставке, который предоставляет услуги доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины.

Кроме предприятия «Новая почта» в группу компаний экспресс-доставки входят «Новая почтаинтернешнл» (услуга международной доставки, представительства в других странах), «Новая почта логистик» (услуга выполнения заказа для корпоративных клиентов) и «Пост Финанс», которая под брендом Forpost предоставляет услугу денежных переводов в отделениях «Новой почты».