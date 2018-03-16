В офисах "Новой почты" проходят обыски

Обыски проходят в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.

В рамках уголовного производства главное следственное управление ГПУ проводит около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая Почта" в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр.

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Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на странице в Facebook.

"Все следственные действия происходят следователями без привлечения спецподразделений, в рамках закона. Поэтому говорить о нанесении вреда инвестиционному климату в стране не стоит. После предоставления информации следователями сможем сообщить детали уголовного производства. Пока только подтверждение факта обысков и соответствующих следственных действий", - написала Сарган.