В офисах "Новой почты" проходят обыски
19:29, 16 марта 2018Общество
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Обыски проходят в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.
Одновременно проходит 15 обысков / plus.google.com
В рамках уголовного производства главное следственное управление ГПУ проводит около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая Почта" в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр.
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Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на странице в Facebook.
"Все следственные действия происходят следователями без привлечения спецподразделений, в рамках закона. Поэтому говорить о нанесении вреда инвестиционному климату в стране не стоит. После предоставления информации следователями сможем сообщить детали уголовного производства. Пока только подтверждение факта обысков и соответствующих следственных действий", - написала Сарган.
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