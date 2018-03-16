В офисах "Новой почты" проходят обыски

19:29, 16 марта 2018
Общество
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Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на странице в Facebook.

"Все следственные действия происходят следователями без привлечения спецподразделений, в рамках закона. Поэтому говорить о нанесении вреда инвестиционному климату в стране не стоит. После предоставления информации следователями сможем сообщить детали уголовного производства. Пока только подтверждение факта обысков и соответствующих следственных действий", - написала Сарган.

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Теги: #Новая почта#обыски на новой почте