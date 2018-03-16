Свидетели загадочной гибели мужчины на Подоле рассказали об инциденте (видео)
19:16, 16 марта 2018Общество
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Девушка рассказала, как пыталась спасти мужчину, оказав первую помощь, но тщетно.
Девушка попросила в ресторане лед и полотенца, но мужчину уже было не спасти / Фото УНИАН
29-летний киевлянин и его подруга пообедали в ресторане, а когда вышли, выяснилось, что девушка забыла там банковскую карточку, и вернулась за ней. Когда же она снова была у выхода, увидела своего парня всего в крови.
Очевидцы рассказали, что мужчина несколько раз сам ударил себя ножом в шею.
Одна из свидетелей застала его еще живым и пыталась оказать первую помощь. По ее словам, его подруга стояла рядом на коленях и уговаривала его держаться.
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