Свидетели загадочной гибели мужчины на Подоле рассказали об инциденте (видео)

Девушка рассказала, как пыталась спасти мужчину, оказав первую помощь, но тщетно.

29-летний киевлянин и его подруга пообедали в ресторане, а когда вышли, выяснилось, что девушка забыла там банковскую карточку, и вернулась за ней. Когда же она снова была у выхода, увидела своего парня всего в крови.

Очевидцы рассказали, что мужчина несколько раз сам ударил себя ножом в шею.

Одна из свидетелей застала его еще живым и пыталась оказать первую помощь. По ее словам, его подруга стояла рядом на коленях и уговаривала его держаться.