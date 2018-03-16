Свидетели загадочной гибели мужчины на Подоле рассказали об инциденте (видео)

19:16, 16 марта 2018
Общество
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Девушка попросила в ресторане лед и полотенца, но мужчину уже было не спасти / Фото УНИАН

Очевидцы рассказали, что мужчина несколько раз сам ударил себя ножом в шею.

Одна из свидетелей застала его еще живым и пыталась оказать первую помощь. По ее словам, его подруга стояла рядом на коленях и уговаривала его держаться.

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