Оркестр из Харькова сыграл хиты группы Depeche Mode в собственной аранжировке (видео)

Сейчас музыканты собираются в тур по Прибалтике и Беларуси. Позже готовят концерты и в Украине.

Харьковский оркестр под названием "Прайм оркестра" принял участие в акции, которую объявила легендарная группа Depeche Mode, и сыграл их хиты в собственной аранжировке.

Как говорится в сюжете ТСН, среди всех участников флешмоба, Depeche Mode именно украинские кавер-версии собственных песен назвали одними из лучших.

"Прайм оркестра" существует четыре года. Как сами заявляют, от других отличаются тем, что в своем исполнении сочетают классический оркестр с рок-бэндом и диджеем.

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Поклонников, уверяют, им хватает. Сейчас музыканты собираются в тур по Прибалтике и Беларуси. Позже готовят концерты и в Украине. А вот мечта оркестра - сыграть на одной сцене со своими кумирами Depeche Mode.

Как сообщал УНИАН, в Facebook легендарного британского коллектива Depeche Mode появились треки харьковского оркестра Prime Orchestra. Акция под названием Facebook Fan Takeover проходит уже почти год. В ней принимают участие группы, ансамбли, музыканты, фотографы и творческие люди со всего мира, которые связывают свое творчество с Depeche Mode.