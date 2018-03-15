Одесский губернатор Степанов о кампании против художника Ройтбурда: "Это омерзительно"

Сам Ройтбурд намерен в первую очередь улучшить материально-техническое состояние музея, и его сделать его более открытым.

Глава Одесской ОГА Максим Степанов назвал грязной и омерзительной кампанию против художника Александра Ройтбурда.

Речь идет о должности директора Одесского художественного музея, конкурс на которую Ройтбурд выиграл у многолетнего директора музея Виталия Абрамова, пишет Главком.

Отметим, музей находится в катастрофическом состоянии, там протекает крыша, а уникальная коллекция музея находится под угрозой уничтожения. Но, депутаты областного совета во время обсуждения кандидатур вместо обсуждения программы Ройтбурда скатились к обсуждению его картин. Так, депутат от "Оппозиционного блока" Виталий Саутенков призвал депутатов "посмотреть картины Ройтбурда в Facebook".

Степанов назвал такие аргументы омерзительными. "Развернуть такую информационную кампанию против человека, вылить на голову человека столько грязи . Это омерзительно и общего со здравым смыслом не имеет ничего. Я, на самом деле, не услышал никакой аргументированной критики программы Ройтбурда", - добавил Степанов.

Сам Ройтбурд намерен в первую очередь улучшить материально-техническое состояние музея, и его сделать его более открытым. В частности, художник намерен изменить продлить время работы музея, разрешить посетителям фотографировать экспонаты и развивать сотрудничество с другими музеями.

Губернатор Одесской области уверен, что это возможно. "Ройтбурд — художник с мировым именем. Есть ли у вас на примете человек с более крупной базой контактов и с бОльшими возможностями привозить в Одессу лучшие мировые выставки? Я хочу одного — чтобы Одесса действительно сохраняла культурное наследие, а не просто говорила об этом. Нашему музею нужен менеджер, который позволит делать успешные экспозиции, куда будут приезжать туристы из других городов ", - добавил Степанов.