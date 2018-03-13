В Мексике открыли памятник известному харьковчанину (фото)

14:13, 13 марта 2018
Общество
114 0
http://gx.net.ua

На лицевой стороне памятника изображен в полный рост Юрий Кнорозов, держащий на руках свою верную спутницу – кошку Асю, а с обратной стороны - иероглифы майя, передает gx.net.ua.

Кроме того, на постаменте закреплена гранитная табличка с датами жизни ученого (1922-1999) и указанием о сделанном им открытии на двух языках. На ней также выбиты слова, сказанные Кнорозовым по-испански на церемонии вручения ордена Ацтекского орла за исключительные заслуги перед Мексикой: «Сердцем я всегда остаюсь мексиканцем».

Общая высота монумента – около трех метров. Его автор - мексиканский скульптор Рейнальдо Болио Суарес, известный под псевдонимом Пачелли. На создание памятника у него ушло около полугода.

Юрий Кнорозов родился в поселке Южный под Харьковом. Мировую известность он завоевал своей расшифровкой письменности древнего народа майя. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Мексика#памятник#цивилизация майя