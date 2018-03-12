Один из найденных в авто Рубана снарядов загорелся во время оформления оружия (видео)

12:31, 12 марта 2018
Общество
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Оружие, изъятое в авто Рубана, чуть не взорвалась во время его задержания / фото facebook.com/miroslavgai

Как сообщает «Украинская правда», эту информацию журналистам подтвердили три независимых друг от друга источника.

Так, во время процессуального оформления оружия из машины, которой управлял Рубан, загорелся снаряд, пороховой заряд к нему, и, возможно, мины калибра 120 мм.

Пламя удалось вовремя потушить, в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали во время перевозки большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и вооруженном захвате Верховной Рады, а также взяли под стражу на 2 месяца.

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Теги: #Рубан#снаряды