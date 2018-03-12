Один из найденных в авто Рубана снарядов загорелся во время оформления оружия (видео)

Пламя удалось вовремя потушить, в результате инцидента никто не пострадал.

Во время документирования правоохранителями оружия, которую перевозил переговорщик Владимир Рубан 8 марта, произошло возгорание одного из снарядов.

Как сообщает «Украинская правда», эту информацию журналистам подтвердили три независимых друг от друга источника.

Так, во время процессуального оформления оружия из машины, которой управлял Рубан, загорелся снаряд, пороховой заряд к нему, и, возможно, мины калибра 120 мм.

Пламя удалось вовремя потушить, в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали во время перевозки большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и вооруженном захвате Верховной Рады, а также взяли под стражу на 2 месяца.