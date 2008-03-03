В результате газовой войны юг Украины останется без горячей воды и тепла?

Сокращение Россией поставок газа может привести к отключению горячей воды в регионах с низким уровнем оплаты за жилищно-коммунальные услуги.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал экс-министр по вопросам ЖКХ, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Александр ПОПОВ.

По его словам, ситуация с сокращением поставок газа Российской Федерацией говорит о том, что «многие города Украины, имеющие самые низкие уровни проплат, очевидно, будут лишены права получить необходимые лимиты на газ, и таким образом, как минимум, будет прекращена подача горячей воды населению Украины. А в некоторые регионы, может быть, и тепла. Скорее всего, это могут быть южные регионы».

А.ПОПОВ негативно оценивает тот факт, что на начало марта не подписаны договоры с поставщиками газа на предприятия коммунальной теплоэнергетики.

«Такая ситуация приводит к тому, что сложно найти механизм погашения государством субсидий и льгот, предоставляемых населению, потому что источник или поставщик газа не определен. Учитывая то, что договорных отношений сегодня нет, эта схема разорвана. Поэтому многие предприятия не получили компенсацию государства по субсидиям и льготам в январе, и на сегодня эта проблема остается открытой», - отметил он.

«Мы находимся в кризисной ситуации, потому что в ближайшее время мы будем иметь проблемы с оказанием населению Украины стабильных услуг по теплу и горячей воде», - резюмировал А.ПОПОВ.

Как сообщалось, Россия сегодня, 3 марта, сократила поставки газа в Украину на 35% - до 46 млн. кубометров в сутки.