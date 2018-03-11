Александр Рыбак снова представит Норвегию на Евровидении (видео)

09:29, 11 марта 2018
Общество
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фото fakty.ictv.ua

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Об этом сообщается на официальном сайте "Евровидения-2018".

"Александр Рыбак будет представлять Норвегию на конкурсе"Евровидение-2018" с песней That's How You Write A Song", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Евровидение-2018 пройдет в столице Португалии - Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал - на 12 мая. Страна будет впервые принимать шоу благодаря прошлогодней победе своего участника Сальвадора Собрала, который стал триумфатором конкурса в Киеве.

Украина будет выступать во втором полуфинале Евровидения-2018. По результатам жеребьевки представитель от Украины певец Melovin выступит последним.

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Теги: #Евровидение-2018#Рыбак на Евровидении#Melovin