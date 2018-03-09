Рубан угодил в базу "Миротворца" (фото)

Рубана мгновенно внесли в базу сайта "Миротворец" после задержания на линии разграничения с арсеналом оружия.

Главу "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, над котором начался суд в Киеве, внесли в базу "Миротворца".

Об этом говорится на сайте "Миротворца". Он угодил туда, судя по записи, в пятницу, 9 марта.

Читайте также"Об оружии не знал": Рубан отверг все обвинения в суде (видео)Его на данном сайте назвали "пособником террористов". Также в "Миротворце" написали, что Рубан "готовил террористические акты на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций".

Как сообщал УНИАН, 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали Рубана с арсеналом оружия, скрытого в мебели.

В ходатайстве следователи просят суд применить к Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей.

Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.