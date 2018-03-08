Как прошел марш женщин в центре Киева: фоторепортаж

19:35, 08 марта 2018
Общество
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По различным данным, число участников акции – от 500 до 1000 / фото УНІАН

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По различным данным, число участников акции – от 500 до 1000. Борцы за соблюдение прав женщин прошлись к Михайловской площади, после чего отправились под здание КГГА, где присоединились к участниками акции «Годі терпіти!». 

Мероприятие было омрачено несколькими инцидентами после появления в толпе агрессивных молодых людей. У участников акции вырывали из рук баннеры, нападали с использованием зеленки и газовых баллончиков.

От представителей власти комментариев по поводу марша пока не было. Отметим, что организаторы акции обвинили полицейских в бездействии во время нападений.

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Теги: #Киев#8 марта#права женщин