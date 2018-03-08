Как прошел марш женщин в центре Киева: фоторепортаж

Мероприятие было омрачено несколькими инцидентами после появления в толпе агрессивных молодых людей.

8 марта в центре Киева прошел ряд акций за права женщин и гендерное равенство, которые впоследствии слились в один большой марш.

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По различным данным, число участников акции – от 500 до 1000. Борцы за соблюдение прав женщин прошлись к Михайловской площади, после чего отправились под здание КГГА, где присоединились к участниками акции «Годі терпіти!».

Мероприятие было омрачено несколькими инцидентами после появления в толпе агрессивных молодых людей. У участников акции вырывали из рук баннеры, нападали с использованием зеленки и газовых баллончиков.

От представителей власти комментариев по поводу марша пока не было. Отметим, что организаторы акции обвинили полицейских в бездействии во время нападений.