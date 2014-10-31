Пореченков объяснил происхождение каски с надписью "Пресса"

"Все заботятся о безопасности. Что дали, то дали", - сказал актер, отвечая по телефону на вопрос телеканала "Дождь".

Читайте такжеАктер Пореченков показал террористам свой фильм и пострелял из пулемета боевиков в донецком аэропорту

При этом на вопрос, кто именно дал ему такую каску Михаил Пореченков не ответил, но сказал, что это были не сепаратисты.

По словам российского актера, в аэропорту Донецка накануне он стрелял по мишеням, а вообще туда он ездил для того, чтобы привезти свой фильм и медикаменты.

Ранее в интернете появилось видео, где актер Михаил Пореченков стреляет из пулемета в камуфляже и в каске "Пресса". Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев уже резко осудил его действия. "Если завтра или послезавтра, не дай бог, будут убиты или ранены наши журналисты, пусть Пореченков знает, что их кровь - на его руках и что он не имел права брать в свои руки оружия", - заявил Павел Гусев.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что российский актер Михаил Пореченков прибыл в Донецк и общался с боевиками из "ДНР" и стрелял из пулемета в части аэропорта, которую контролируют боевики. Стоит отметить, что во время посещения аэропорта на актере была каска с надписью "Пресса". В ответ на действия актера СБУ возбудила в отношении него дело по ст. 258-3 Уголовного кодекса ("создание террористической группы или террористической организации"). В МВД в свою очередь предложили внести Михаила Пореченкова в список невъездных в Украину граждан и объявить бойкот его фильмам.