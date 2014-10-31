Охлобыстин: Чего все так на Пореченкова окрысились? Ну привез фильм, ну пострелял

Об этом Охлобыстин написал в Twitter.

Актер не видит ничего плохого в том, что Пореченков посетил террористов и стрелял по украинским военным в Донецком аэропорту. Единственное, что смутило Охлобыстина, это тот факт, что Пореченков надел каску с надписью «Пресса».

Не пойму чего так на Пореченкова окрысились? Ну привез фильм, ну пострелял на полигоне?! Не по людям же! Плохо, что каску с "Прессой" одел. - Иван Охлобыстин (@PsykerO1477) October 31, 2014

Ранее Михаил Пореченков, прибыв в Донецк, в составе вооруженной банды, лично принял участие в обстреле подразделений украинских вооруженных сил из автоматического оружия.

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СБУ уже открыла уголовное производство по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины - создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а также организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации. Актеру грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

А МВД предлагает сделать Пореченкова невыездным и объявить бойкот его фильмам.