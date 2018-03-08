"Красота спасет мир": как украинские политики поздравили женщин с 8 марта (фото, видео)

Руководство страны поздравило украинок с Международным женским днем.

Первые лица страны поздравили женщин с Международным женским днем - 8 Марта. Поздравления размещены на страницах политиков в соцсетях.

Президент Петр Порошенко пообещал, что благодаря женщинам украинцев ждут победы.

"Женщина – символ всего лучшего в нашей жизни: доброты и любви, радости и тепла. Благодаря таким женщинам, которые есть в Украине, и ради них, мы безусловно одержим победу над врагом!", - написал президент.

Поздравительное сообщение также разместил премьер Владимир Гройсман.

"Кажется, это банальные вещи, но какими бы жизненными путями не ходили мы, мужчины, в конце концов убеждаемся: мамины слова - самые важные, объятия любимого - самые желанные, улыбка дочери - самая светлая. Спасибо Вам, наши дорогие. С праздником Вас!", - отметил он.

Министр обороны Степан Полторак в своем поздравлении отметил роль женщин в укреплении обороноспособности страны, в частности их вклад в борьбу с российской агрессией.

Лидер Радикальной партии опубликовал видео, где поздравлял на улице женщин.

Лидер "Батькищины" Юлия Тимошенко опубликовала в Facebook поздравительную открытку.

Министр иностранных дел Павел Климкин поздравил женщин-дипломатов.

В нашій дипломатичній команді з гендерним балансом все добре. Так має бути всюди. Радий вітати жінок-дипломатів з багатьох країн разом з їхніми українськими колегами на Diplomatic Woman Round Table. Ну і нас чоловіків запросили долучитися :) pic.twitter.com/wPnQM4Cjzh — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 7, 2018

Ранее мэр Киева Виталий Кличко поздравил женщин с праздником весны романтическим видеороликом.

Напомним, сегодня в Украине отмечают Международный женский день. В связи с этим в стране объявлен выходной.