"Красота спасет мир": как украинские политики поздравили женщин с 8 марта (фото, видео)

13:41, 08 марта 2018
Общество
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рукоРуководство страны поздравило украинок с 8 Марта

Президент Петр Порошенко пообещал, что благодаря женщинам украинцев ждут победы.

"Женщина – символ всего лучшего в нашей жизни: доброты и любви, радости и тепла. Благодаря таким женщинам, которые есть в Украине, и ради них, мы безусловно одержим победу над врагом!", - написал президент.

Поздравительное сообщение также разместил премьер Владимир Гройсман.

"Кажется, это банальные вещи, но какими бы жизненными путями не ходили мы, мужчины, в конце концов убеждаемся: мамины слова - самые важные, объятия любимого - самые желанные, улыбка дочери - самая светлая. Спасибо Вам, наши дорогие. С праздником Вас!", - отметил он.

Министр обороны Степан Полторак в своем поздравлении отметил роль женщин в укреплении обороноспособности страны, в частности их вклад в борьбу с российской агрессией.

Лидер Радикальной партии опубликовал видео, где поздравлял на улице женщин.

Лидер "Батькищины" Юлия Тимошенко опубликовала в Facebook поздравительную открытку.

Министр иностранных дел Павел Климкин поздравил женщин-дипломатов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко поздравил женщин с праздником весны романтическим видеороликом.

Напомним, сегодня в Украине отмечают Международный женский день. В связи с этим в стране объявлен выходной.

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Теги: #8 марта