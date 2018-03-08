"Красота спасет мир": как украинские политики поздравили женщин с 8 марта (фото, видео)
Первые лица страны поздравили женщин с Международным женским днем - 8 Марта. Поздравления размещены на страницах политиков в соцсетях.
Президент Петр Порошенко пообещал, что благодаря женщинам украинцев ждут победы.
"Женщина – символ всего лучшего в нашей жизни: доброты и любви, радости и тепла. Благодаря таким женщинам, которые есть в Украине, и ради них, мы безусловно одержим победу над врагом!", - написал президент.
Поздравительное сообщение также разместил премьер Владимир Гройсман.
"Кажется, это банальные вещи, но какими бы жизненными путями не ходили мы, мужчины, в конце концов убеждаемся: мамины слова - самые важные, объятия любимого - самые желанные, улыбка дочери - самая светлая. Спасибо Вам, наши дорогие. С праздником Вас!", - отметил он.
Министр обороны Степан Полторак в своем поздравлении отметил роль женщин в укреплении обороноспособности страны, в частности их вклад в борьбу с российской агрессией.
Лидер Радикальной партии опубликовал видео, где поздравлял на улице женщин.
Лидер "Батькищины" Юлия Тимошенко опубликовала в Facebook поздравительную открытку.
Министр иностранных дел Павел Климкин поздравил женщин-дипломатов.
В нашій дипломатичній команді з гендерним балансом все добре. Так має бути всюди. Радий вітати жінок-дипломатів з багатьох країн разом з їхніми українськими колегами на Diplomatic Woman Round Table. Ну і нас чоловіків запросили долучитися :) pic.twitter.com/wPnQM4Cjzh— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 7, 2018
Ранее мэр Киева Виталий Кличко поздравил женщин с праздником весны романтическим видеороликом.
Напомним, сегодня в Украине отмечают Международный женский день. В связи с этим в стране объявлен выходной.