Состояние пострадавшего в ДТП с кортежем Порошенко ухудшилось (видео)

Пострадавший в ДТП с кортежем Порошенко пенсионер до сих пор в реанимации, сейчас его готовят к операции на ноге.

Состояние пенсионера, который получил травмы в результате ДТП с участием президентского кортежа, ухудшилось.

Об этом ТСН рассказал сын 87-летнего киевлянина. Пострадавший до сих пор в реанимации, его готовят к операции на ноге.

В администрации президента заявили, что готовы помочь в лечении и сын потерпевшего подтвердил сегодня, что власть держит слово, правда, чем помогает, не уточнил.

Как сообщал УНИАН, 6 марта, в Печерском районе Киева на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже, который сопровождал президента Украины, сбил пешехода.

Как отметили в полиции, мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика.

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По предварительной информации врачей, у пострадавшего - перелом ноги и сотрясение головного мозга. Правоохранители, которые находились в автомобиле, сразу оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали врачей. Мужчину, 1930 г.р., доставили в больницу.

Впоследствии пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Facebook подтвердил, что это был автомобиль из кортежа главы государства. "Независимо от сигнала регулятора, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет из-за ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь", - написал его пресс-секретарь.

Кроме того, "Киев Оперативный" сообщил, что ДТП произошло около 11.45. "Президентский кортеж сбил пожилого мужчину. Автомобиль, который совершил ДТП, остался на месте происшествия. Машины кортежа продолжили движение. На капоте машины имеется вмятина. Как говорят свидетели, на месте ДТП работал регулировщик. А дедушка бежал с кульком из магазина на запрещающий сигнал. В то же время, кортеж двигался с такой скоростью, что дедушку после удара отбросило на пару метров. Скорость, с которой двигался автомобиль, была не менее 80 км/ч", - говорится в сообщении.

Полиция открыла производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.