Полиция начала расследование наезда авто из кортежа Порошенко на 88-летнего дедушку

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса - нарушение правил дорожного движения.

После инцидента в Печерском районе Киева, во время которого автомобиль из кортежа президента сбил на пешеходном переходе пожилого мужчину, полиция открыла производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"Уголовное производство открыли по факту ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса. Это - нарушение правил безопасности дорожного движения", - заявил он.

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По его словам, какой орган будет расследовать это уголовное производство, определит прокуратура. Также Тракало уточнил, что после инцидента полиция изъяла видео с камер наблюдения, опросила свидетелей и впоследствии установит степень вины всех участников данного ДТП.

"Работала следственно-оперативная группа. Изымали видео с камер видеонаблюдения. Опросили свидетелей. Поскольку этот пожилой мужчина пришел в сознание, будет опрошен и он. После этого будет дана правовая квалификация и установлена степень вины в дорожно-транспортном происшествии всех, кто стал ее участниками", - сказал спикер Нацполиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 марта, в Печерском районе Киева на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже, который сопровождал президента Украины, сбил пешехода.

По предварительной информации врачей, у пострадавшего - перелом ноги и сотрясение головного мозга.