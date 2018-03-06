Полиция начала расследование наезда авто из кортежа Порошенко на 88-летнего дедушку

18:49, 06 марта 2018
Общество
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Полиция открыла уголовное производство по факту наезда кортежа Порошенко на пенсионера / фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"Уголовное производство открыли по факту ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса. Это - нарушение правил безопасности дорожного движения", - заявил он.

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По его словам, какой орган будет расследовать это уголовное производство, определит прокуратура. Также Тракало уточнил, что после инцидента полиция изъяла видео с камер наблюдения, опросила свидетелей и впоследствии установит степень вины всех участников данного ДТП.

"Работала следственно-оперативная группа. Изымали видео с камер видеонаблюдения. Опросили свидетелей. Поскольку этот пожилой мужчина пришел в сознание, будет опрошен и он. После этого будет дана правовая квалификация и установлена степень вины в дорожно-транспортном происшествии всех, кто стал ее участниками", - сказал спикер Нацполиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 марта, в Печерском районе Киева на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже, который сопровождал президента Украины, сбил пешехода.

По предварительной информации врачей, у пострадавшего - перелом ноги и сотрясение головного мозга.

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Теги: #кортеж Порошенко#ДТП кортеж
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