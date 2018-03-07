Также жители области получили Почетную грамоту Кабинета Министров Украины.

Сегодня 13 жителей Житомирщины получили ордена, почетные звания и отличия.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония награждения состоялась на сессии областного совета.

Вручили государственные награды председатель облгосадминистрации Игорь Гундич и председатель областного совета Владимир Ширма.

Так, по данным пресс-службы Житомирской облгосадминистрации, за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм указом Президента Украины жители области получили ордена:

Орден «За мужество» II степени – серебряный призер Дефлимпийских игр по волейболу Олег Антонюк;

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Орден «За заслуги» III степени – председатель ОО «Пулинська союз ветеранов Афганистана» Александр Сахневич и серебряный призер Дефлимпийских игр по волейболу Игорь Завируха.

Кроме этого, жителям области присвоены следующие почетные звания:

«Заслуженный артист Украины» – артисту академической хоровой капеллы «Орея» Александру Яремчуку;

«Заслуженный учитель Украины» – учителю начальных классов Новоград-Волынской общеобразовательной школы №7 Елене Романюк;

«Заслуженный работник промышленности Украины» – учредителю и директору частного малого предприятия «Полесье» Вячеславу Кашице;

«Заслуженный работник образования Украины» – начальнику отдела образования Андрушевской райгосадминистрации Людмиле Ковальчук;

«Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины» –тренеру-преподавателю по современному пятиборью областной школы высшего мастерства Василию Толкачу.

Также жители области получили Почетную грамоту Кабинета Министров Украины. Эти грамоты вручены заведующему учебно-производственной практики Малинского лесотехнического колледжа Николаю Кудину и члену ОО «Боевое братство Житомирщины» Игорю Кузьменко.

Кроме этого, награду Житомирского областного совета «Честь и слава Житомирщины» получила Надежда Кирийчук - методист отдела образования Черняховской райгосадминистрации.