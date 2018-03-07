Воспитанники УУТЦ «Льодограй» занимают первые места на всеукраинских соревнованиях

4-6 марта на современной арене УУТЦ «Льодограй», построенной оператором государственных лотерей «М.С.Л.», состоялся 6 этап Всеукраинских соревнований юных фигуристов.

Более 150 участников из Киева, Белой Церкви, Сум, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Ровно, Харькова, Черновцов, Кропивницкого и Богуслава приняли участие в этом турнире. Также, на 6 этап приехала профессиональная команда рефери во главе с Натальей Кругловой (судья международной категории).

7 воспитанников Елены Амосовой (главного тренера УУТЦ «Льодограй») представляли Богуслав. Уже в первый день Юлиана Вильгань завоевала 1 место в категории девочки 2007-2008 г.р. категория Б, Алина Онищенко и Евгений Остапенко - 1 место в категории танцевальный дуэт, а Милана Серая заняла второе место в категории девочки 2009-2010 г.р. категория Б. Она впервые принимала участие в соревнованиях спортивного уровня, до этого девочка соревновалась лишь среди любителей.

В последующие дни свое искусство на льду продемонстрировал Александр Хилиниченко в категории юноши КМС. Он завоевал второе место.

Максимальный призовой фонд за 1 место составил 5000 гривен. А также каждому участнику спонсор соревнований «Добра ферма» дарил каплю здоровья - бутылку вкусного молока.

Вход для зрителей был свободным, а болельщики, которым не удалось приехать на соревнования, имели возможность наблюдать за своими фаворитами в прямом эфире.

Проведение следующего этапа соревнований планируется 19-23 марта в Харькове, а финал состоится в Одессе в апреле 2018 года.

Напомним, что Универсальный учебно-тренировочный центр «Льодограй» был построен в 2014 году на средства оператора государственных лотерей «М.С.Л.», который взял на себя обязательство финансово поддерживать комплекс в течение 10 лет. Общий объем инвестиций составил почти 3 000 000 долларов США. Сейчас в УНТЦ «Льодограй» проводятся соревнования регионального, национального и международного масштаба. Центр стал постоянным местом тренировок для любителей и профессионалов, в том числе - национальных сборных.