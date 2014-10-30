В трех районах Донецка слышны выстрелы из артиллерии

В Киевском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка слышны выстрелы из тяжелых орудий.

Об этом сообщается на сайте Донецкого городского совета.

«Первая половина дня в Донецке прошла спокойно», - говорится в сообщении.

Отмечается, что, «по состоянию на 18.30, в Киевском, Куйбышевском и Петровском районах города слышны звуки одиночных выстрелов из тяжелых орудий и серии залпов, о чем сообщают жители».

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Сегодня 30 октября энергетиками ведется восстановление поврежденных сетей. На данный момент возобновлено энергоснабжение 12 трансформаторных подстанций, обслуживающих потребителей Кировского района. Все еще остаются обесточенными 25 трансформаторных подстанций, работы по их подключению продолжаются.

Системы жизнеобеспечения города работают. Общественный транспорт обеспечивает потребности горожан в перевозках.