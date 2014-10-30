"Русская православная армия" хочет объединиться с боевиками на Донбассе для борьбы с "Оплотом"

В Донецкой области в рядах боевиков и незаконных вооруженных формирований усиливаются противостояния.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

"Среди боевиков возникают новые волны противостояний. Вчера произошла перестрелка из стрелкового оружия и минометов между отрядами незаконных вооруженных формирований в районах Коминтерново и Водяное в Донецкой области", - сказал Лысенко.

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Спикер отметил, что по оперативной информации, главарем боевиков так называемой "Донецкой народной республики" отдан приказ о передислокации всех подразделений боевиков из города Донецка в город Шахтерск за исключением группировки "Оплот".

"Это вызвало новую волну противостояния между боевиками «Оплота» и другими подразделениями", - отметил он.

В частности, по словам Лысенко, некоторые из этих группировок, а именно "Восток", "Кальмиус" и "Русская православная армия" планируют объединиться для противостояния с "оплотовцами". "Тех, кто буде высказывать иную точку зрения по этому вопросу, ждет физическое устранение", - отметил Лысенко.