На Луганщине между террористами произошла перестрелка - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.

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”Сегодня утром в Червонопартизанске Луганской области между бандами зафиксированы вооруженные столкновения на почве спора - сдаваться или продолжать боевые действия”, - сказал Лысенко.

В то же время, отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что сейчас ”мы можем констатировать о десятках (боевиков, которые сдались в плен - УНИАН). Сотни будут чуть позже. И это логично”.

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При этом Лысенко объяснил, что боевики, которые добровольно слагают оружие, делают это очень осторожно. ”Это делается очень осторожно потому, что их вожаки это отслеживают и за это расстреливают людей”, - сказал пресс-секретарь СНБО.