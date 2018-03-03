Минздрав подает апелляцию на восстановление Амосовой в должности ректора медуниверситета Богомольца

Комиссия министерства продолжает работу и изучает все обстоятельства срыва экзамена в медуниверситете.

Министерство здравоохранения подает апелляцию на определение Окружного административного суда города Киева о восстановлении Екатерины Амосовой в должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Читайте такжеСуд восстановил Амосову в должности ректора Университета Богомольца«Подчеркиваем, что это определение является временной мерой, а не окончательным решением по существу дела. Комиссия министерства продолжает работу и изучает все обстоятельства дела по срыву «КРОКа» в НМУ», - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля Минздрав отстранил Амосову от должности ректора вуза в связи с тем, что она не смогла обеспечить сдачу экзамена «Крок» студентами, обучающимися на стоматологов.

26 февраля студенты и трудовой коллектив Национального медуниверситета объявили бессрочную забастовку. В университете обвиняют Минздрав во вмешательстве в самоуправление вуза и «незаконном» отстранении ректора Амосовой.

28 февраля Амосова призвала прекратить забастовку и возобновить учебный процесс. Вскоре после этого появилось видеообращение участников, где было объявлено о прекращении забастовки. Они заявили, что «их услышали».

В начале марта Окружной административный суд Киева восстановил Амосову в должности ректора медицинского университета им. Богомольца.

В сообщении университета на официальной странице учебного заведения, где также была обнародована фотокопия определения суда от 1 марта, отмечалось, что соответствующее определение принято в рамках обеспечения админиска Амосовой, в котором она просит суд отменить приказ Министерства здравоохранения от 20 февраля "О проведении проверки".

Судебным определением приостановлено действие пункта №3 указанного приказа Минздрава об отстранении Амосовой на время проведения министерской проверки и временном исполнении обязанностей ректора университета Михаилом Захарашем.

Также в определении подчеркивается, что решение вступает в законную силу с момента подписания этого документа судьей, в то же время, определение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.