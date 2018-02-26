Студенты и персонал университета Богомольца объявили бессрочную забастовку

"Забастовка объявлена в связи с беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправляемость НМУ имени А.А. Богомольца", - говорится в сообщении.

Студенты и трудовой коллектив Национального медуниверситета имени А.Богомольца объявили бессрочную забастовку. Об этом сообщается вечером 25 февраля на страничке ВУЗА в Facebook.

"Забастовка объявлена в связи с беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправляемость НМУ имени А.А. Богомольца", - говорится в сообщении.

"Начиная с понедельника 26 февраля учебный процесс и научная деятельность в НМУ имени А.А. Богомольца полностью останавливаются на неопределенное время, а все помещения Университета будут недоступны для посетителей за исключением помещений клиник, где лечатся пациенты", - отметили представители медуниверситета.

В сообщении отмечается, что забастовка объявлена страйкомом, в который вошли со стороны студенчества представители Студенческого парламента университета, студенческой ОО "Студенческая доверие", студенческий профком и студенческий актив. Со стороны трудового коллектива НМУ имени А.А. Богомольца деканы и проректоры, профсоюзный комитет университета.

Стачком требует от президента немедленно вмешаться в ситуацию, от председателя Верховной Рады и премьер-министра – "немедленно создать комиссию по расследованию злоупотреблений руководством Минздрава" и "на время расследования отстранить от выполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяну Супрун и отстранить от исполнения своих обязанностей ее заместителей".

Читайте такожВідсторонена від посади ректора медуніверситету Амосова готує заяву до НАБУОни также требуют от Ульяны Супрун отменить приказ об отстранении ректора НМУ имени Богомольца Екатерины Амосовой и назначение в.а. ректора университета Михаила Захараша, а также немедленно обеспечить проведение интегрированного лицензионного экзамена КРОК1. Стоматология.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля Екатерину Амосову отстранили от должности ректора Национального медицинского университета имени Александра Богомольца. Заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский пояснил, что решение принято в связи с тем, что ректор учебного заведения "не смогла обеспечить сдачу экзамена студентами, которые учатся на стоматологов".

Амосова заявила, что Линчевский на нее давил, и считает, что ее отстранение – это "расправа" за отказ совершить противоправные действия. 20 февраля нового в.а. ректора Михаила Захараша не пускали на рабочее место в Национальный медицинский университет имени Богомольца.